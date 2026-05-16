В России высказались о новых контактах Лаврова и Рубио

Замглавы МИД России Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио

Новые контакты главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио возможны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Министр и госсекретарь определяют свои графики строго в зависимости от потребностей. Когда возникает потребность, разговор есть. Я допускаю, что в предстоящий период будут новые контакты», — высказался Рябков. При этом он уточнил, что пока нет точной информации, когда может состояться разговор Лаврова и Рубио.

Замглавы МИД добавил, что контакты с США на высоком уровне «идут весьма интенсивно, постоянно».

Последний раз Лавров и Рубио созванивались в начале мая. В ходе беседы они обсудили отношения России и США, конфликт на Украине, а также ситуацию вокруг Ирана.

Перед этим глава МИД России и госсекретарь США разговаривали в конце апреля. Во время звонка Лавров и Рубио подчеркнули важность консолидации предпосылок для начала переговоров по Украине.