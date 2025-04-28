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01:51, 28 апреля 2025Мир

Лавров и Рубио поговорили по телефону

Глава МИД РФ Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что стороны продолжили продуктивный обмен мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политдиалога.

Лавров и Рубио обсудили украинский конфликт. Также они отметили важность консолидации предпосылок для переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру на Украине.

Ранее Лавров выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. Он полагает, что целью Вашингтона является прекращение огня, а не победа Украины в конфликте.

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