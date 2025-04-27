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18:30, 27 апреля 2025Мир

В МИД РФ заявили о попытке Зеленского воспользоваться Трампом

Лавров: Зеленский решил с помощью мирной инициативы Трампа усилить Украину
Ольга Коровина

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский хочет воспользоваться мирной инициативой президента США Дональда Трампа для усиления Киева. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS News.

По мнению министра, попытка Европы превратить переговоры в инструмент помощи Украине — не то, чего хочет глава Белого дома.

«В Европе прямо заявили, что поддержат только соглашение, которое сделает Украину победителем. Если это цель прекращения огня, то я не думаю, что этого хочет Трамп», — заявил Лавров.

Глава МИД также напомнил, что прежние соглашения уже нарушались киевским режимом при одобрении Запада. По его мнению, это позволило России извлечь уроки. «Если вы хотите прекращения огня для того, чтобы продолжать поставлять оружие на Украину, то какова тогда ваша цель?» — добавил Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что Трамп сказал правду о принадлежности Крыма. Министр напомнил слова президента США о том, что полуостров был потерян Украиной много лет назад и не является предметом для обсуждения.

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