Лавров провел «сверку часов» с Рубио

Глава МИД РФ Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», — сказано в сообщении.

При этом отдельно отмечается, что беседа носила деловой и конструктивный характер.

Предыдущая беседа Лаврова и Рубио состоялась 28 апреля. В ходе нее главы внешнеполитических ведомств обсудили украинский конфликт и обменялись мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политического диалога.