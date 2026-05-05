20:12, 5 мая 2026Мир

Лавров провел «сверку часов» с Рубио

Глава МИД РФ Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Рубио
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shipenkov / Pool / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств провели "сверку часов" по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов», — сказано в сообщении.

При этом отдельно отмечается, что беседа носила деловой и конструктивный характер.

Предыдущая беседа Лаврова и Рубио состоялась 28 апреля. В ходе нее главы внешнеполитических ведомств обсудили украинский конфликт и обменялись мнениями по ключевым аспектам активизировавшегося российско-американского политического диалога.

