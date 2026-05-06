Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 6 мая 2026Мир

Госдеп раскрыл темы разговора Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа, передает ТАСС.

«Они обсудили отношения между США и Россией, войну между РФ и Украиной, а также Иран», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что инициатором разговора выступила российская сторона.

Ранее сообщалось, что Лавров провел «сверку часов» с Рубио. Стороны, в частности, обсудили график двусторонних контактов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    Любителей ужинать перед сном предупредили о риске опасного заболевания

    Генерал рассказал о новой тактике российских ракетно-дроновых ударов по Украине

    Арабская страна снизила цены на нефть для Азии

    ВВП Украины упал

    Китай испытал корабельную систему ПВО для перехвата беспилотников

    Японский депутат обвинил Киев в начале конфликта на Украине

    Госдеп раскрыл темы разговора Лаврова и Рубио

    В МИД России уличили Украину в нежелании заканчивать конфликт мирным путем

    Вступило в силу объявленное Зеленским перемирие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok