Госдеп раскрыл темы разговора Лаврова и Рубио

Лавров и Рубио обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран

Глава МИД России Сергей Лавров и его американский коллега Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, Украину и Иран. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа, передает ТАСС.

«Они обсудили отношения между США и Россией, войну между РФ и Украиной, а также Иран», — сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве. Там подчеркнули, что инициатором разговора выступила российская сторона.

Ранее сообщалось, что Лавров провел «сверку часов» с Рубио. Стороны, в частности, обсудили график двусторонних контактов.