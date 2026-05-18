Масштабы падения ставок в российских банках оценили

Российские кредитные организации продолжили снижать ставки по вкладам. Об этом сообщил Банк России.
По его информации, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась в первой декаде мая до 13,04 процента.
Как следует из данных регулятора, в третьей декаде апреля данный показатель составлял 13,06 процента, а во второй — 13,385 процента.
По информации маркетплейса «Финуслуги», в апреле количество открытых банковских вкладов в России выросло на 27 процентов, если сравнивать с апрелем 2025 года. При этом средняя ставка за указанный период упала с 21 до 15 процентов. Поведение вкладчиков объясняют их стремлением зафиксировать пока еще сравнительно высокую доходность на фоне ожидаемого падения ставок еще ниже.