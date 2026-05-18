Масштабы падения ставок в российских банках оценили

ЦБ: Средняя ставка по рублевым вкладам упала до 13,04 процента

Российские кредитные организации продолжили снижать ставки по вкладам. Об этом сообщил Банк России.

По его информации, средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась в первой декаде мая до 13,04 процента.

Как следует из данных регулятора, в третьей декаде апреля данный показатель составлял 13,06 процента, а во второй — 13,385 процента.

По информации маркетплейса «Финуслуги», в апреле количество открытых банковских вкладов в России выросло на 27 процентов, если сравнивать с апрелем 2025 года. При этом средняя ставка за указанный период упала с 21 до 15 процентов. Поведение вкладчиков объясняют их стремлением зафиксировать пока еще сравнительно высокую доходность на фоне ожидаемого падения ставок еще ниже.