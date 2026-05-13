08:31, 13 мая 2026Экономика

Россияне бросились открывать банковские вклады

«Финуслуги»: Число открытых вкладов выросло в России на 27 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В прошлом месяце количество открытых банковских вкладов в России увеличилось на 27 процентов, если сравнивать с апрелем 2025 года. Эти выводы аналитиков маркетплейса «Финуслуги» процитировали «Известия».

При этом средняя ставка за указанный период упала с 21 до 15 процентов. Отмечается, что в такой ситуации россияне хотят зафиксировать пока еще сравнительно высокую доходность на фоне ожидаемого падения ставок еще ниже.

Оказалось, что 94 процента новых депозитов оформляются на срок до шести месяцев. На первом месте трехмесячные вклады (46 процентов от всех открытых). В то же время, доля полугодовых увеличилась за год до 42 процентов.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная ставка по накопительному вкладу в 20 крупнейших банках России снизилась за апрель до 14,23 процента. Средняя базовая ставка по накопительному счету достигла 8,65 процента.

