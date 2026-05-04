Российские банки снизили ставки по вкладам

Средняя максимальная ставка по накопительному вкладу в 20 крупнейших банках России снизилась за апрель до 14,23 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщил финансовый маркетплейс «Финуслуги».

Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода и/или без дополнительных условий, достигла 8,65 процента. Что касается максимальной ставки по накопительному счету в топ-20 банков, то она на конец прошлого месяца опустилась с 17 до 16,5 процента.

По словам финансового советника Алексея Родина, в 2026 году налог с доходов по депозитам должны будут заплатить те россияне, у которых на вкладах хранится больше миллиона рублей. При самой позитивной оценке речь идет о не более чем 2-2,5 миллиона человек. Большинство из них заплатят от 700 до 2000 рублей.

В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов назвал банковский депозит самым простым способом вложения накоплений, в отличие от хранения сбережений «под подушкой», при котором деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики.