Россиянам назвали сумму налога с доходов по депозитам

Финансист Родин: Налог с доходов по депозитам составит от 700 до 2000 рублей

В 2026 году налог с доходов по депозитам должны будут заплатить те россияне, у которых на вкладах хранится больше миллиона рублей. Об этом заявил финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. Его процитировали «Известия».

Он полагает, что при самой позитивной оценке речь идет о не более чем 2-2,5 миллиона человек. Большинство из них заплатят от 700 до 2000 рублей. В связи с этим он обратил внимание, что, по данным на начало этого года, средний размер депозита составлял 419 000 рублей.

Как полагает эксперт, россияне начнут забирать средства из банков, если снизится ставка и снова начнется активное кредитование.

В свою очередь, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заметил, что главный драйвер популярности вкладов в настоящее время — реальная положительная доходность. Иными словами, даже в условиях снижения ключевой ставки депозиты приносят больше, чем «съедает» инфляция.

«Пока этот разрыв сохраняется, деньги будут оставаться в банках», — убежден Сидоров.

Он полагает, что интерес к депозитам может остыть, если появятся конкурентоспособные альтернативы. Например, облигации с привлекательным купоном или новые инструменты фондового рынка. Что касается налога на доход с вкладов, то он не вызовет массового оттока денег населения из банков.

В конце апреля министр финансов России Антон Силуанов назвал банковский депозит самым простым способом вложения накоплений, противопоставив его хранению сбережений «под подушкой». В последнем случае деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики.