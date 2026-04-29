Министр высказался о хранящихся под подушкой сбережениях россиян

Силуанов противопоставил банковский депозит хранению сбережений под подушкой

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал банковский депозит самым простым способом вложения накоплений, противопоставив его хранению сбережений «под подушкой», при котором деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вложение дает хорошую добавку в виде процента. Но если более внимательно посмотрим, то у нас есть и совершенно другие направления вложений — это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты», — сказал министр, отметив, что у каждого гражданина «есть какие-то сбережения», хотя размер их и различается.

«Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты?» — поставил он вопрос.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в 2025 году россияне вложили в покупку акций, облигаций, а также программу долгосрочных сбережений и пенсионные страховые накопления 4,1 триллиона рублей, что составляет почти половину роста банковских депозитов населения.