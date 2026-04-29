12:55, 29 апреля 2026

Министр высказался о хранящихся под подушкой сбережениях россиян

Силуанов противопоставил банковский депозит хранению сбережений под подушкой
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал банковский депозит самым простым способом вложения накоплений, противопоставив его хранению сбережений «под подушкой», при котором деньги обесцениваются, не участвуя в развитии экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вложение дает хорошую добавку в виде процента. Но если более внимательно посмотрим, то у нас есть и совершенно другие направления вложений — это ценные бумаги, акции, облигации, можно вложиться в инвестиционные институты», — сказал министр, отметив, что у каждого гражданина «есть какие-то сбережения», хотя размер их и различается.

«Положить под подушку, не используя эти ресурсы, или научиться ими управлять, вкладывая в различные инструменты?» — поставил он вопрос.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что в 2025 году россияне вложили в покупку акций, облигаций, а также программу долгосрочных сбережений и пенсионные страховые накопления 4,1 триллиона рублей, что составляет почти половину роста банковских депозитов населения.

    Последние новости

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы. ВСУ вторую неделю атакуют Туапсе. Что там происходит?

    В России ответили на заявление Зеленского об увеличении дальности ударов

    Российского боксера признали чемпионом мира после скандального боя с турком

    Фото принца Уильяма в военной форме вызвало ажиотаж в сети

    В Кремле раскрыли цели атак ВСУ на Туапсе

    Турист упал с лестницы на курорте Европы и пролежал полдня на полу бездыханным

    Росгвардия применила сдвоенные ДПМ для перехвата дронов

    Бык вонзил рог в пах тореадора

    Над Волгой нависла фекальная угроза

    В Кремле высказались о формате парада Победы в Москве

    Все новости
