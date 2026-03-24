Вложения россиян в акции и облигации подсчитали

ЦБ: Россияне вложили в финансовые инструменты больше 4 триллионов рублей

В 2025 году россияне продемонстрировали растущий интерес к вложению денег в финансовые инструменты. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, если учитывать покупку акций, облигаций, а также программу долгосрочных сбережений и пенсионные страховые накопления, то речь идет об инвестициях 4 триллионов 100 миллиардов рублей.

«Это почти половина роста депозитов населения банков за 2025 год», — сказала Набиуллина.

Результаты недавнего исследования показали, что в России частные инвесторы в 2026 году стали забирать деньги с депозитов и переводить их в облигации. Такой отток средств из банков и отрицательная ликвидность зафиксированы впервые за пять лет.

Однако экономисты полагают, что в ближайшее время российским банкам не грозит массовый вывод средств населения с депозитов, которые считаются самым удобным и востребованным инструментом. О ценных бумагах такого пока сказать нельзя.