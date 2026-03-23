Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:20, 23 марта 2026Экономика

Риск бегства денег россиян из банков оценили

Экономист Копейкин: В России не случится массового оттока денег из банков
Кирилл Луцюк

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ближайшее время российским банкам не грозит массовый вывод средств населения с депозитов. Об этом заявил главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Его процитировала ОСН.

Он пояснил, что банковские вклады остаются самым удобным и востребованным инструментом для инвестирования, чего нельзя сказать об акциях и прочих инструментах фондового рынка. Поэтому, как полагает экономист, отток средств из банков будет частичным, поскольку депозит отвечает всем основным целям массового инвестора. Что касается квалифицированных инвесторов, то они ждут дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Кто-то идет на фондовый рынок, но таких случаев пока немного.

Копейкин подчеркнул, что в России денег на депозитах в банках у домохозяйств относительно размеров экономики мало. Кроме того, критически мало долгосрочных накоплений — например, страховых.

Ранее появилась информация о том, что в России частные инвесторы в 2026 году стали забирать деньги с депозитов и переводить их в облигации. По итогам второго месяца года объем средств российских физических лиц на депозитах снизился почти до 61 триллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok