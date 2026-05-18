Мишустин оценил успехи в создании российских двигателей

Мишустин: Россия входит в пятерку способных создавать двигатели стран

Россия входит в пятерку стран, которые могут сами создавать новые двигатели и поддерживать жизненный цикл их эксплуатации. Так успехи оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«Это американцы, это французы, англичане, наверное, канадцы. Вот, и китайцы пока со своим софтом и с двигателями, пока идут в это, активно идут, да. Но то, что в России есть, — это дорогого стоит», — подчеркнул Мишустин.

Также глава кабмина Мишустин подчеркнул важность создания своих агрегатов и изделий с использованием российских средств проектирования и управления производственными процессами.

Между тем в начале 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») предполагала, что работы по сертификации двигателя ПД-8, который должен заменить франко-российский SaM146, устанавливавшийся на отечественный самолет SSJ-100, завершатся ближе к концу лета. Однако эксперты сомневаются, что пройти все процедуры возможно в столь короткие сроки.