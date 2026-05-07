Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 7 мая 2026Экономика

Поставки импортозамещенного самолета SJ-100 перенесли

Глава «Ростеха» Чемезов рассказал Путину о переносе поставок SJ-100 на 2027 год
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Серийный выпуск российских самолетов SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, начнется не в 2026-м, а в 2027 году. Об этом в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Разработчиком и производителем лайнеров является ПАО «Яковлев», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая, в свою очередь, является частью «Ростеха».

В настоящее время продолжается сертификация как самого SJ-100, так и двигателя ПД-8, который должен заменить франко-российский SaM146, устанавливавшийся на SSJ-100. По словам Чемезова, завершены 80 процентов сертификационных полетов, оформить все документы производитель планирует в текущем году.

Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА), принятая в 2022 году после отказа от сотрудничества с Россией крупнейших мировых производителей авиационной техники, предусматривала начало поставок SJ-100 уже в 2023 году, чтобы в 2024-м выйти на производство 20 лайнеров в год. С того момента начало выпуска неоднократно переносилось.

В октябре Чемезов говорил, что SJ-100 будет сертифицирован в начале 2026 года, после чего сразу начнется его производство.

Между тем в начале 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») предполагала, что работы по сертификации ПД-8 завершатся ближе к концу лета. Однако эксперты сомневаются, что пройти все процедуры возможно в столь короткие сроки.

На этой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что испытания самолетов SJ-100 до последнего времени проходили без импортозамещенного салона, который включает в себя, в том числе системы кондиционирования и освещения. По его словам, оборудование на одну из машин установили недавно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы будем применять наши дальнобойные возможности». Зеленский объявил решение по перемирию в честь Дня Победы

    Народный банк Китая взвинтил курс юаня до трехлетнего максимума

    Врач предупредил о проблемах со слухом из-за одной распространенной привычки

    В Москве потеплело до плюс 30 градусов

    Российский исследователь репрессий попал за решетку из-за обращения в архив

    Россиян предупредили о вреде отопления

    Geely представил новый мощный двигатель Horse W30

    «Ростех» создал высокоточный «Скальпель»

    Генерал со словами «Киев будет гореть сутки» назвал приоритетные цели для удара по Украине

    В России отреагировали на рекордную по массовости атаку БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok