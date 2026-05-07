Поставки импортозамещенного самолета SJ-100 перенесли

Глава «Ростеха» Чемезов рассказал Путину о переносе поставок SJ-100 на 2027 год

Серийный выпуск российских самолетов SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, начнется не в 2026-м, а в 2027 году. Об этом в рамках встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает РИА Новости.

Разработчиком и производителем лайнеров является ПАО «Яковлев», входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), которая, в свою очередь, является частью «Ростеха».

В настоящее время продолжается сертификация как самого SJ-100, так и двигателя ПД-8, который должен заменить франко-российский SaM146, устанавливавшийся на SSJ-100. По словам Чемезова, завершены 80 процентов сертификационных полетов, оформить все документы производитель планирует в текущем году.

Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА), принятая в 2022 году после отказа от сотрудничества с Россией крупнейших мировых производителей авиационной техники, предусматривала начало поставок SJ-100 уже в 2023 году, чтобы в 2024-м выйти на производство 20 лайнеров в год. С того момента начало выпуска неоднократно переносилось.

В октябре Чемезов говорил, что SJ-100 будет сертифицирован в начале 2026 года, после чего сразу начнется его производство.

Между тем в начале 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») предполагала, что работы по сертификации ПД-8 завершатся ближе к концу лета. Однако эксперты сомневаются, что пройти все процедуры возможно в столь короткие сроки.

На этой неделе глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что испытания самолетов SJ-100 до последнего времени проходили без импортозамещенного салона, который включает в себя, в том числе системы кондиционирования и освещения. По его словам, оборудование на одну из машин установили недавно.