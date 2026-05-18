Политолог Мезюхо: Каллас неспособна быть переговорщиком в диалоге с Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является ярким примером деинтеллектуализации и дегуманизации европейских политических элит, заявил политолог Иван Мезюхо. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Каллас исключила себя как переговорщика в диалоге с Россией. По словам трех европейских дипломатов, проблема с участием Каллас заключается в ее жесткой антироссийской позиции.

«Я думаю, Кая Каллас — это яркий пример деинтеллектуализации и дегуманизации европейских политических элит. Во время пребывания на своей нынешней должности она несла столько противоречивых фраз, ложных исторических сообщений и откровений, что в старой Европе за такое она уже давно должна была бы написать заявление об отставке», — сказал Мезюхо.

Однако, по словам политолога, в нынешнем Евросоюзе такие политики, как Каллас, могут и дальше занимать свой пост, потому что они удобные и выполняют грязную работу по стравливанию европейских народов между собой, по претворению в жизнь откровенной русофобской политики.

Каллас неспособна быть переговорщиком в диалоге с Россией, подчеркнул Мезюхо. Он напомнил, что Россия уже предлагала лица, которые могли бы выступать в качестве переговорщиков от Европы.

9 мая президент России Владимир Путин предложил кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика между Москвой и Европой. Глава государства подчеркнул, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили каких-то гадостей» в адрес России.

В Европе продолжают обсуждать возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией, однако главным препятствием остается неспособность стран Европейского союза (ЕС) договориться между собой о единой кандидатуре. Среди обсуждаемых фигур — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Италии Марио Драги.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее заявил, что если выбирать из обсуждаемых сегодня в Европе кандидатур для переговоров по Украине, то ни одна из них доверия не вызывает.

