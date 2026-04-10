13:31, 10 апреля 2026Экономика

Одного из главных производителей военных дронов в России захотели обанкротить

CNews: Выпускающее военные дроны АО «Кронштадт» оказалось на грани банкротства
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вадим Савицкий / Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российский производитель гражданских и военных беспилотников АО «Кронштадт» столкнулся с угрозой банкротства из-за больших долгов, достигающих уже 2,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные федресурса пишет CNews.

Последнее заявление о намерении подать иск опубликовало ООО «Скб Электронного приборостроения», которому «Кроштадт» по решению арбитражного суда должен 9,2 миллиона рублей.

В общей сложности за последние 12 месяцев производитель столкнулся уже со 154 претензиями. Самыми крупными из последних стали обращение в суд «Аквамаша» (125,6 миллиона рублей), «Электромашиностроительного завода» (79,4 миллиона) и «Краснознаменского завода полупроводниковых приборов "Арсенал"» (28,5 миллиона).

Еще в августе прошлого года долги АО «Кронштадт» в общей сложности не превышали 1,6 миллиарда рублей, то есть за семь месяцев к ним прибавилось около миллиарда рублей.

Компания известна своими проектами военных дронов «Орион» и «Иноходец», также ей принадлежит завод по выпуску беспилотников в Дубне. На сайте «Кронштадта» в списке реализуемых направлений указаны программно-аппаратные комплексы для навигации и управления беспилотниками, наземные пункты управления и другие.

По итогам 2025 года группа компаний «Кронштадт», владелец производителя беспилотников, получила убыток в размере 4,6 миллиарда рублей. Финансовые результаты АО «Кронштадт» не раскрываются с 2020 года. На запрос о дальнейшей стратегии в условиях многочисленных исков и задолженностей в компании не ответили.

