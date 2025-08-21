Российский производитель БПЛА оказался на грани банкротства

CNews: Производитель БПЛА АО «Кронштадт» столкнулся с массой исков из-за долгов

За последние три месяца крупный российский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) АО «Кронштадт» столкнулся с десятками исков по поводу возврата долгов. Об этом со ссылкой на данные картотеки Арбитражных судов пишет CNews.

Самыми значительными по сумме стали жалобы от ООО «Инновационные технологии и материалы» (151,1 миллиона рублей) и АО «НИИ современных телекоммуникационных технологий» (220,6 миллиона рублей). В общей сложности от предприятия с начала лета потребовали вернуть более 600 миллионов рублей.

При этом уже в мае этого года сумма претензий к производителю таких беспилотников, как «Орион» и «Иноходец», достигала миллиарда рублей. Собеседники на рынке утверждают, что серьезные проблемы АО «Кронштадт» испытывает уже два года. Главной причиной называют выход в 2022 году ключевого акционера АФК «Система», без которого долги начали расти.

Санкции, удорожание компонентов, а также масштабные госконтракты подорвали финансовую устойчивость производителя. Генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин предположил, что компания пойдет по пути банкротства, поэтому субподрядчики сейчас спешат подать заявления и оказаться поближе к началу очереди.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на Международной промышленной выставке «Иннопром» заявил, что национальный проект в сфере технологического лидерства по беспилотным авиационным системам показал свою высокую эффективность. Достичь результата удалось в том числе с помощью господдержки предприятий.