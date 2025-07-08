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14:59, 8 июля 2025Экономика

Мишустин оценил эффективность нацпроекта по беспилотникам

Мишустин: Выпуск беспилотников в рамках нацпроекта втрое превысил планы
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Выпуск беспилотников в рамках нацпроекта втрое превысил планы. Эффективность работы оценил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Выступая на Международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге, глава правительства заявил, что национальный проект в сфере технологического лидерства по беспилотным авиационным системам показал свою высокую эффективность. Достичь результата удалось в том числе благодаря господдержки предприятиям, которые сейчас осваивают создание различных дронов, включая гражданские.

В рамках выставки были представлены тяжелый беспилотник-амфибия и аппарат вертолетного типа, который первым в РФ получил официальный допуск к эксплуатации.

«Нужно стараться не снижать заданную планку и ставить более амбициозные задачи», — подчеркнул Мишустин.

Ранее в Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) объявили о создании платформы для обмена данными между спутниками и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Платформа для обмена данными между ними должна заработать к 2028 году. «Они же, в свою очередь, смогут передавать данные коммерческим сервисам, дронам и операторам», — заявили в организации.

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