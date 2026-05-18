Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 18 мая 2026Россия

В Совфеде предрекли Европе «самые ужасные» последствия из-за Украины

Джабаров: Европа должна заставить Украину сесть за стол переговоров
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европа должна заставить Украину сесть за стол переговоров, иначе последствия будут «самыми ужасными». Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, российская сторона в текущей обстановке «играет первым номером», атакуя и беря под контроль территории, являющиеся ее по Конституции. В свою очередь, Украине «просто говорить с нами не о чем». По мнению сенатора, Киев не способен к заключению мирного соглашения.

«Европа должна понять: последствия могут быть самыми ужасными, — предрек Джабаров. — Пусть они заставят тех, кого они кормят уже много лет, тех, кого они вооружают не первый год, заставят их остановиться и, самое главное, заставят их сесть за стол переговоров».

Ранее зампред Совфеда Константин Косачев заявил, что каждому европейскому лидеру, «целовавшему» украинского президента Владимира Зеленского, придется отвечать в случае его коррупционного крушения. По его словам, это станет самым сокрушительным ударом по Евросоюзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российско-китайской торговле произошел перелом

    Лавров выступил с обвинениями в адрес администрации Трампа

    В МИД высказались о контактах России и США по Украине

    В Москве изменились грозы

    В России руководители детского ансамбля попали в полицию после фото с тремя флагами

    Масштабы падения ставок в российских банках оценили

    Дело главы известного российского футбольного клуба рассмотрят в особом порядке

    Сергей Давидадзе одержал победу на II этапе RDS Open

    Лолита призналась в ненависти к спорту

    Собчак ответила на мнение Рынской о ее нарядах фразой «крокодил сказал доброе слово»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok