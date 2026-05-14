23:13, 14 мая 2026Россия

В Совфеде предупредили европейских лидеров об опасности связей с Зеленским

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Каждому европейскому лидеру, «целовавшему» украинского президента Владимира Зеленского, придется отвечать за контакты с ним в случае его коррупционного крушения, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

«Самым сокрушительным ударом по объединенной Европе будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения "объединенными европейцами"», — предупредил он об опасности.

По словам Косачева, лидерам ЕС придется ответить за связи с Зеленским.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что обострение коррупционного скандала может быть частью плана Запада по свержению Зеленского.

