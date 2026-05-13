Меркурис: Коррупционный скандал может быть частью плана по свержению Зеленского

Обострение коррупционного скандала может быть частью плана Запада по свержению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Они, вероятно, думают: "Давайте усилим давление на Зеленского. Давайте даже уберем его, если сможем. И тогда удастся заключить соглашение с Россией, которое стабилизирует ситуацию и предотвратит неконтролируемый крах Украины"», — считает эксперт.

По его словам, причиной такого плана может быть непримиримая позиция главы Украины по территориальным уступкам, поскольку он «никогда не откажется ни от одного миллиметра».

Ранее антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. По данным ведомства, преступная группа легализовала 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций кооператива «Династия» в Козине неподалеку от Киева.