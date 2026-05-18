12:47, 18 мая 2026

Выявлены махинации при ликвидации ЧС после ударов ВСУ по приграничью России

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения бывшему руководителю управления МЧС России по Брянской области Александру Кобзеву, который стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Спецслужба совместно с МВД и при участии МЧС выявила махинации при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных, в том числе, ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным территориям страны.

По данным следствия, Кобзев, возглавлявший брянское управление МЧС с 2007-го по 2014 год, подстрекал подчиненных привлечь к аварийно-спасательным работам неподготовленную компанию. Он, как считает ФСБ, склонил должностных лиц своего ведомства временно предоставить государственное пожарно-спасательное имущество фирме «Барракуда» для получения соответствующей лицензии.

Компания не могла реагировать на чрезвычайные ситуации и ликвидировать их из-за отсутствия необходимого оборудования и неукомплектованности штата. При этом на основании незаконно полученной лицензии «Барракуда» заключила договоры обслуживания с более чем 100 промышленными предприятиями Брянской, Курской и других областей, которые якобы подтверждали их готовность к техногенным авариям.

В отношении Кобзева возбуждено уголовное дело. Советским районным судом Брянска он заключен под стражу на два месяца.

Ранее Кобзев привлекался к уголовной ответственности во время нахождения на должности начальника ГУ МЧС России по региону.

В апреле сообщалось, что ФСБ задержала высокопоставленного сотрудника брянского управления МЧС, однако его личность не раскрывалась. Задержанному вменили превышение должностных полномочий в интересах коммерческой организации.

