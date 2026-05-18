Россияне перестали встречаться с друзьями в целях экономии

«Апельсин»: 40 процентов россиян реже встречается с друзьями из-за экономии

Россияне перестали часто встречаться с друзьями в целях экономии. К такому выводу пришли аналитики платежного сервиса «Апельсин», результаты исследования которых попали в распоряжение «Ленты.ру».

Около трети опрошенных (32 процента) признались, что дружба стала для них «дорогим удовольствием». Так, за последний год 40 процентов респондентов стали встречаться с близкими реже, 16 процентов — чаще, а 3 процента — совсем перестали проводить время с приятелями. Еще 41 процент участников опроса отметили, что в их жизни ничего не изменилось.

По данным исследования, при встречах с друзьями 33 процента россиян тратят от 3000 до 5000 рублей, 25 процентов — от 2000 до 3000 рублей, 20 процентов — до 2000 рублей, 13 процентов — от 5000 до 7000 рублей, а 9 процентов — более 7000 рублей. В кафе и ресторанах 51 процент опрошенных платят сами за себя, а 37 процентов — делят счет поровну.

Большинство респондентов (82 процента) поделились, что сильнее всего на финансовое состояние влияют расходы на кафе и рестораны. Помимо этого, россияне выделили покупку билетов в кино, на концерты и мероприятия (32), импульсивные траты во время встреч (27), а также оплату транспорта и такси (19). При желании сэкономить россияне приглашают друзей к себе в гости (56) и гуляют без трат (33).

