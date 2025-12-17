Реклама

18:29, 17 декабря 2025ЦенностиЭксклюзив

Молодежь начала экономить на свиданиях

Twinby: Зумеры начали экономить на свиданиях из-за роста цен
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Зумеры начали экономить на свиданиях и ухаживаниях. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты дейтинг-сервиса Twinby.

Выяснилось, что сейчас чувства молодежи измеряются не букетами и счетами в ресторанах, а вниманием и честностью. По этой причине молодые люди все чаще выбирают формат affordating (от английского affordable — «доступный», «по карману») — свидания по средствам. Вместо пафосных ужинов — прогулки, кофе навынос и совместные видео на диване.

«Рост цен, нестабильность на рынке труда и высокая стоимость аренды жилья сделали молодое поколение более финансово осмотрительным. Пандемия и последовавшая переоценка ценностей также заставили многих задуматься, что действительно наполняет жизнь смыслом. В результате скромные, но душевные свидания перестали быть чем-то стыдным и превратились в новую норму, за которой стоит осознанность, а не бедность», — говорят специалисты.

Теперь девушки часто с подозрением относятся к шикарным ухаживаниям, видя в этом возможную манипуляцию или попытку «купить» их расположение. Внимание, уважение к границам и искренний интерес стали для них более весомыми при знакомстве, чем стоимость свиданий и подарков.

Главным мерилом успешности свидания становится эмоциональный комфорт, а пафос, демонстрация статуса и излишняя официальность воспринимаются как фальшь и сигнал о несовместимости ценностей. Отмечается, что неформальные форматы свиданий снимают напряжение и позволяют людям быстрее стать собой.

По мнению экспертов, за трендом на доступные свидания стоит не просто экономия, а целая философия. «Affordating — это прямое продолжение тех ценностей, которые зумеры пропагандируют во всем: устойчивость, справедливость, равноправие. Идея, что мужчина всегда должен платить, для многих из них устарела, так как она проистекает из патриархальной модели, где женщина была финансово зависима», — говорится в комментарии.

Ранее россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин.

