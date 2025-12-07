Реклама

Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

Shot: Геймеры стали самыми подходящими для счастливого брака мужчинами
Екатерина Ештокина

Фото: Bogdan Sonjachnyj / Shutterstock / Fotodom

Россиянам назвали самый подходящий для счастливого брака тип мужчин. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

По словам психологов, парни-геймеры обладают большей эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью, поскольку современные видеоигры способствуют быстрому анализированию ситуации и принятию решений в критических условиях. Такие навыки, утверждают специалисты, позволяют проще найти компромисс в паре и разрешить конфликт.

Кроме того, от геймеров требуется высокая выдержка и умение сохранять спокойствие, что тоже способствует гармоничным отношениям.

В ноябре россиянам раскрыли преимущества романов после 45 лет. Психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева заявила, что в зрелом возрасте отношения обычно перестают быть необходимостью.

