Россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин

Shot: Геймеры стали самыми подходящими для счастливого брака мужчинами

Россиянам назвали самый подходящий для счастливого брака тип мужчин. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Shot.

По словам психологов, парни-геймеры обладают большей эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью, поскольку современные видеоигры способствуют быстрому анализированию ситуации и принятию решений в критических условиях. Такие навыки, утверждают специалисты, позволяют проще найти компромисс в паре и разрешить конфликт.

Кроме того, от геймеров требуется высокая выдержка и умение сохранять спокойствие, что тоже способствует гармоничным отношениям.

