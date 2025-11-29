Психолог Каравайцева: Романы после 45 лет не продиктованы социальным давлением

Россиянам раскрыли преимущества романов после 45 лет перед отношениями в молодости. Комментарий психолога дейтинг-сервиса Twinby Ларисы Каравайцевой попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам эксперта, в зрелом возрасте отношения обычно перестают быть необходимостью, продиктованной социальным давлением или биологическими часами. «Пройдя через брак, воспитание детей и карьерные взлеты и падения, человек приходит к большей ясности в отношении самого себя. Он уже знает свои сильные и слабые стороны, понимает, что может дать партнеру, а чего терпеть не станет. Люди уже не пытаются казаться "идеальными", чтобы понравиться, а постепенно учатся быть собой настоящим. И в этом есть огромная сила и притягательность», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания заявила, что сейчас пользователи старше 45 — один из самых быстрорастущих сегментов на dating-платформах. Однако любовь в таком возрасте все еще сталкивается с барьерами, например, страхом осуждения со стороны окружающих или неуверенностью в своей внешности. Многих также останавливают травмы прошлого — боль развода, предательства, потери.

Стыд за новые отношения в зрелом возрасте — это, пожалуй, одна из последних социальных стигм, которая потихоньку уходит. Сегодня 50 — это новые 30. Люди понимают, что у них впереди еще 20, 30, а то и 40 лет активной жизни. И прожить их в одиночестве из-за страха "что подумают люди" — огромная цена Лариса Каравайцева

При этом список ожиданий от партнера после 45 кардинально меняется: на смену романтизированному поиску «второй половинки», которая «дополняет», приходит более земной и глубокий запрос. Главными ценностями становятся эмоциональная поддержка, уважение и легкость в общении. А еще исчезает желание переделывать человека под себя — приходит мудрость принятия, дополняет психолог.

По мнению Каравайцевой, у «взрослой» любви больше шансов на успех. «Зрелые отношения часто оказываются удивительно прочными именно потому, что их фундамент иной. Они строятся не из страха одиночества, социального давления или желания "запечатлеться", а из глубокого внутреннего выбора двух состоявшихся личностей», — подытожила она.

В октябре россиянкам объяснили популярность «традиционных жен».