Ценности
16:35, 19 октября 2025Ценности

Россиянкам объяснили популярность «традиционных жен»

Психолог Каравайцева: Тренд «традиционная жена» соответствует идеям феминизма
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom

Россиянам объяснили популярность тренда trad wife («традиционная жена»). Комментарий на эту тему «Ленте.ру» поступил от психолога дейтинг-сервиса Twinby Ларисы Каравайцевой.

По мнению эксперта, сегодня выбор роли у женщины не запрещен и не предопределен, что и соответствует идеям феминизма.

«Феминизм никуда не ушел — он эволюционировал и сегодня означает, прежде всего, право выбирать собственный путь. Для части женщин это — карьера, для других — осознанный акцент на доме и семье. То есть когда женщина сознательно выбирает роль домохозяйки — это рассматривается как реализация той самой свободы», — пояснила она.

Кроме того, Каравайцева отмечает, тренд особенно хорошо воспринимается в отечественной культуре. Так, русская культурная традиция хранительницы очага делает такой выбор современных женщин особенно понятным: идея домашнего смысла встроена в культурный код, а возвращение к ней воспринимается не как отказ от свободы, а как возвращение к привычным ритуалам и опорам.

Еще одна причина развития движения trad wives — новая волна популярности домашнего контента. По словам психолога, люди устали от коучинга, погони за успехом, выполнением KPI и продуктивностью, поэтому многим просто нужно сделать перерыв и отвлечься на уютное видео.

В августе слово «традвайф» добавили в Кембриджский словарь.

    Все новости