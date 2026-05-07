В России назвали дату продажи национализированной компании

Росимущество продаст национализированного золотодобытчика ЮГК к 18 мая

Аукцион по продаже активов группы ЮГК, национализированных летом 2025 года, будет объявлен 8 мая. Сбор заявок от инвесторов продлится до 15 мая, а итоги торгов подведут 18 мая. Об этом со ссылкой на информацию Росимущества сообщает РИА Новости.

Шаг аукциона составит два процента от начальной цены продажи, то есть 3,24 миллиарда рублей. Общая начальная стоимость имущества оценена в 162 миллиарда рублей.

Самыми крупными частями актива являются доля в размере 67,2 процента в ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (140,44 миллиарда рублей), 100 процентов в ООО «Управляющая компания ЮГК» (9,12 миллиарда рублей) и 100 процентов в ООО «Хоум» (10,44 миллиарда рублей).

Для подачи заявки требуется внести задаток в размере 20 процентов от начальной цены, то есть 32,4 миллиарда рублей. Глава Минфина Антон Силуанов ранее утверждал, что вырученные в результате продажи средства поступят в «бюджет на решение первоочередных задач, поставленных президентом».

Группа ЮГК — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ранее она принадлежала бизнесмену Константину Струкову, но Генпрокуратура посчитала, что имущество тот приобрел с использованием своего положения в органах власти. В 2009 году предприниматель стал депутатом Законодательного собрания Челябинской области. К тому моменту он контролировал компанию более десяти лет — с 1997 года.