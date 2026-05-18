11:48, 18 мая 2026

ВС России отработают действия в едином роботизированном контуре

Иван Потапов
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали отработку действий в едином роботизированном контуре, предполагающем использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и наземных роботизированных комплексов (НРТК). Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета «Известия».

Цель учений — добиться максимальной слаженности в действиях штурмовых подразделений и робототехники. В частности, БПЛА ведут разведку с воздуха, выявляют цели и наносят удары, тогда как НРТК подавляют огневые точки противника и расчищают путь для штурмовых групп. Вооружение робототехнических комплексов, по данным издания, зависит от решаемых задач.

«В ходе специальной военной операции был получен колоссальный опыт, который систематизировали, чтобы разработать новые принципы ведения боевых действий», — считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам его коллеги Юрия Лямина, использование БПЛА и НРТК в едином контуре повысит эффективность штурмовых групп и «позволит сократить потери».

Ранее Нижнекамская телерадиокомпания опубликовала кадры с НРТК «Богомол Б3», «Богомол В5» и «Муравей» на параде в Нижнекамске (Татарстан).

Также в мае оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Корней рассказал ТАСС, что НРТК, применяемые на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике, использовали специальные частоты для защиты от средств радиоэлектронной борьбы противника.

