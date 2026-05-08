Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:06, 8 мая 2026Наука и техника

Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

ТАСС: Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК), применяемые на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), использовали специальные частоты для защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом ТАСС рассказал оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Корней.

«НРТК сделана таким способом, что использует специальные частоты, и не поддается под воздействие РЭБ, как со стороны противника, так и с нашей стороны», — заявил военнослужащий.

По его словам, управление НРТК отличается простотой, а с помощью НРТК инженеры в ДНР доставляют на передовую 60 процентов грузов.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее Корней сообщил газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Крот-2» для доставки грузов в зоне проведения специальной военной операции.

Также в мае Telegram-канал НРТК сообщил, что российский НРТК «Курьер» получил защиту от дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok