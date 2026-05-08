Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

ТАСС: Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

Российские наземные робототехнические комплексы (НРТК), применяемые на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР), использовали специальные частоты для защиты от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом ТАСС рассказал оператор НРТК 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Корней.

«НРТК сделана таким способом, что использует специальные частоты, и не поддается под воздействие РЭБ, как со стороны противника, так и с нашей стороны», — заявил военнослужащий.

По его словам, управление НРТК отличается простотой, а с помощью НРТК инженеры в ДНР доставляют на передовую 60 процентов грузов.

Ранее Корней сообщил газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Крот-2» для доставки грузов в зоне проведения специальной военной операции.

Также в мае Telegram-канал НРТК сообщил, что российский НРТК «Курьер» получил защиту от дронов.