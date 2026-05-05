14:23, 5 мая 2026

ВС России применили роботизированного «Крота»

«Известия»: ВС России применили НРТК «Крот-2» для доставки грузов в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: «Известия»

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России применяют наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Крот-2» для доставки грузов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что колесную машину используют для доставки воды, продуктов и других грузов. НРТК сопровождают беспилотные летательные аппараты, которые фиксируют попытки противника поразить машину. Полностью заряженный «Крот-2» может проехать до 12 километров в одном направлении. Грузоподъемность комплекса — 120 килограммов.

«У нас превосходство, конечно, в этой технике. Она работает вообще замечательно. 10 километров мы едем в одну сторону, и 10 километров мы ее возвращаем домой», — сказал оператор НРТК Южной группировки войск с позывным Корней.

Ранее в мае стало известно, что российские бойцы оснастили НРТК «Курьер» универсальным минным заградителем. Роботизированная платформа позволяет дистанционно создавать минные поля.

