11:10, 6 мая 2026

Российский «Курьер» получил защиту от дронов

Иван Потапов
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил защиту от дронов. Об этом сообщает Telegram-канал НРТК.

«Робот получил фронтальный противоминный трал и круговую защиту из листовой резины для минимизации повреждений от дронов», — говорится в публикации.

Там отмечается, что нововведения позволяют НРТК безопасно вызывать детонацию взрывных устройств непосредственно по ходу движения.

Ранее Telegram-канал сообщил, что «Курьер» получил универсальный минный заградитель для дистанционного создания минных полей.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне специальной военной операции.

