В Кремле высказались о соперничестве с США в ходе переговоров с Китаем

Россия не намерена соревноваться с США в составе делегации в ходе визита президента Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся. И мы развиваем свои самостоятельные и весьма многоплановые отношения с КНР, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что российская делегация будет включать в себя профильных вице-премьеров, министров, а также руководителей крупных компаний, как государственных, так и частных.

Ранее были раскрыты детали визита Путина в Китай. Поездка запланирована на 19-20 мая.