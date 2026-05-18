12:35, 18 мая 2026Мир

В Кремле высказались о соперничестве с США в ходе переговоров с Китаем

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия не намерена соревноваться с США в составе делегации в ходе визита президента Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по составу делегаций ни с кем не соревнуемся. И мы развиваем свои самостоятельные и весьма многоплановые отношения с КНР, которые мы и наши китайские друзья называем отношениями привилегированного, особенного стратегического партнерства», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что российская делегация будет включать в себя профильных вице-премьеров, министров, а также руководителей крупных компаний, как государственных, так и частных.

Ранее были раскрыты детали визита Путина в Китай. Поездка запланирована на 19-20 мая.

