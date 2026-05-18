Российский школьник нанес 15-летнему сопернику 25 ударов ножом

11:45, 18 мая 2026

В Петербурге 17-летний школьник нанес 15-летнему сопернику 25 ударов ножом
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства кровавой схватки между подростками. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, между двумя школьниками 17 и 15 лет произошел конфликт в ресторане быстрого питания на Выборгском шоссе. Молодые люди вышли на улицу разобраться, старший выхватил нож и кинулся на соперника. Он нанес ему не менее 25 колющих ударов в живот, грудь и руки. Раненый выжил лишь благодаря вмешавшимся прохожим. Пострадавшего госпитализировали с сильной кровопотерей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двое мужчин жестоко расправились с 15-летним подростком.

