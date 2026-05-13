Российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин

На Алтае жестоко убили 15-летнего подростка

В Алтайском крае жестоко расправились над 15-летним подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, вечером 16 апреля в селе Усть-Иша юноша пошел гулять с друзьями и оказался в доме 40-летнего местного жителя, где также был его 22-летний сосед. В доме подростка избили и стали резать ножом. Потерпевший попытался сбежать, но его настигли.

После расправы мужчины попытались скрыть следы: замыли кровь, сожгли одежду и хотели вывезти тело к реке. План сорвал свидетель, который вошел в дом и увидел происходящее. Тогда один из напавших на подростка понял, что их раскроют, и вызвал полицию.

Родственники потерпевшего рассказали, что у школьника изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. Всего на теле подростка насчитано 52 ранения.

22-летний подозреваемый находится под надзором у правоохранителей, 40-летнего хозяина дома отпустили. Последний сразу после этого уехал из деревни. На мать подростка составлены протоколы — за нахождение ребенка вне дома и нахождение его в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области житель напал с ножом на полицейского.