Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:37, 13 мая 2026Силовые структуры

Российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин

На Алтае жестоко убили 15-летнего подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Saif Sajid / Shutterstock / Fotodom

В Алтайском крае жестоко расправились над 15-летним подростком. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, вечером 16 апреля в селе Усть-Иша юноша пошел гулять с друзьями и оказался в доме 40-летнего местного жителя, где также был его 22-летний сосед. В доме подростка избили и стали резать ножом. Потерпевший попытался сбежать, но его настигли.

После расправы мужчины попытались скрыть следы: замыли кровь, сожгли одежду и хотели вывезти тело к реке. План сорвал свидетель, который вошел в дом и увидел происходящее. Тогда один из напавших на подростка понял, что их раскроют, и вызвал полицию.

Родственники потерпевшего рассказали, что у школьника изуродованы руки и лицо, а некоторые пальцы оказались почти отрезаны. Всего на теле подростка насчитано 52 ранения.

22-летний подозреваемый находится под надзором у правоохранителей, 40-летнего хозяина дома отпустили. Последний сразу после этого уехал из деревни. На мать подростка составлены протоколы — за нахождение ребенка вне дома и нахождение его в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области житель напал с ножом на полицейского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Появились подробности жестокой расправы над подростком в российском регионе

    Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

    Россиянка за утро собрала 32 литра весенних грибов и раскрыла место для тихой охоты

    Миллионер отказался от роскошной жизни и стал священником

    В Приморье выбрали кандидата на звание главного дерева России

    Одну страну призвали активнее вовлекать в работу женщин и мигрантов

    В Молдавии заявили о нарушении дроном воздушного пространства

    В России упростили проверку водителей на трезвость

    Российского подростка жестоко лишили жизни двое мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok