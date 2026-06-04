ПМЭФ-2026. День второй

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17:29, 4 июня 2026МирЭксклюзив

Лукьянов назвал главные проблемы Европы в случае завершения конфликта на Украине

Политолог Лукьянов: Между Украиной и ЕС возникнет много проблем после завершения конфликта
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Между Украиной и Европейским союзом (ЕС) возникнет много проблем после завершения военной фазы текущего конфликта. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Чем дальше, тем больше противоречий нарастает — украинская позиция не меняется, Киев гнет свою линию о том, как все ему обязаны. Поэтому как только, текущий конфликт остановится, то и на Украине, и в Европе возникнет огромное количество проблем. Ответов на них нет и сейчас о них не задумываются», — подчеркнул собеседник.

При этом Лукьянов обратил внимание, что Евросоюз сам лишен гибкости и неспособен принимать какие-либо стратегические решения. В частности, он напомнил об идее найти переговорщика с Россией, которая ни к чему не привела.

28 мая глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что планы Европейского союза по возможному назначению специального посланника для будущих переговоров с Россией оказались осложнены из-за неясности его полномочий и задач. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что президент Владимир Путин сохраняет открытость к контактам с европейскими представителями.

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