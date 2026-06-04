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17:29, 4 июня 2026Россия

В России призвали применить «иранский опыт» в тактике СВО

Военный эксперт Кнутов: России нужно чаще бить по Украине гиперзвуковыми ракетами
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

России необходимо увеличить применение гиперзвуковых ракет, таким образом перейдя на «иранский вариант» ведения конфликта с Украиной. Такое изменение тактики специальной военной операции (СВО) предложил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru».

«Нужно применять иранский опыт. Иран сделал ставку на баллистические гиперзвуковые ракеты, а беспилотники — это второстепенный элемент. С помощью этих ракет Иран вывел из строя порядка 20 американских объектов, и 15 из этих 20 военных объектов — это американские базы», — сказал Кнутов.

Специалист отметил, что в российских регионах нужно резко увеличить число мобильных огневых групп. Они необходимы для того, чтобы в нужный момент, как в случае с минированием украинскими военнослужащими ведущей в Крым трассы «Новороссия», была возможность переброски резервов.

По словам Кнутова, России следует разрушить логистику военных поставок Украины. Сделать это можно благодаря ударам по железным дорогам и портам в Одессе и Ильичевске, уверен он.

В конце мая военкор Дмитрий Стешин заявил, что в ходе спецоперации Россия «включила Иран». По мнению журналиста, этот переход стал заметен благодаря жестким заявлениям российского министерства иностранных дел, которое предупредило о планах наносить масштабные удары по Киеву.

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