Иран передал США свои замечания по плану урегулирования конфликта

Багаи: Иран передал США замечания в ответ на корректировки плана урегулирования

Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана урегулирования конфликта из 14 пунктов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает агентство IRNA.

«Несмотря на то, что американская сторона открыто отвергла план Ирана, мы через пакистанских посредников получили от них набор замечаний и предложений по его корректировке... В свою очередь, мы также изложили свои замечания», — сказал дипломат.

Багаи также подчеркнул, что опубликованные в СМИ пункты мирного плана, якобы предложенные Ираном, не соответствуют действительности. «Мы не собираемся вести переговоры на уровне СМИ», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США отвергли план Ирана из 14 пунктов по урегулированию конфликта. Исламская Республика предложила сначала прекратить боевые действия по всем направлениям, а затем перейти ко второму этапу переговоров по ядерному вопросу.