Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:28, 15 мая 2026Мир

США ответили на план Ирана об урегулировании конфликта

Tehran Times: США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Об этом сообщает Tehran Times в Telegram-канале.

«Отвергая предложения Тегерана, Соединенные Штаты вновь подтвердили свою принудительную позицию, особенно в отношении ядерной проблемы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Иран предложил двухэтапное урегулирование: сначала прекращение военных действий по всем направлениям, а затем второй этап переговоров, касающийся ядерного вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского ответили на слова о его проблемах с наркотиками

    Лавров раскрыл договоренности Трампа и Путина на Аляске

    Кантемир Балагов вышел на ковровую дорожку Каннского фестиваля

    Каждое шестое микропредприятие оказалось под угрозой закрытия в России

    Эстония начнет закрывать на ночь еще один КПП на границе с Россией

    Назван защищающий от заболеваний почек природный напиток

    Москвичей предупредили о грозе с дождем

    В России объяснили способность западных компаний влиять на серый прокат кино в стране

    Печатный станок эпохи Ивана Грозного воссоздадут в российском регионе

    В Польше начали массово увольнять украинских врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok