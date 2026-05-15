США ответили на план Ирана об урегулировании конфликта

Tehran Times: США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов

США отвергли план Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Об этом сообщает Tehran Times в Telegram-канале.

«Отвергая предложения Тегерана, Соединенные Штаты вновь подтвердили свою принудительную позицию, особенно в отношении ядерной проблемы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Иран предложил двухэтапное урегулирование: сначала прекращение военных действий по всем направлениям, а затем второй этап переговоров, касающийся ядерного вопроса.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив.