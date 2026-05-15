Рубио ответил на вопрос о сроках и способах урегулирования конфликта с Ираном

NBC: США заявили, что для мира с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив

Для достижения мирного урегулирования конфликта с Ираном необходимо открыть Ормузский пролив, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Его цитирует телеканал NBC.

«Давайте будем откровенны, это нанесло ущерб нашим потребителям. В этом нет никаких сомнений. Хорошо, мы не застрахованы от влияния мировых цен на нефть, потому что мы покупаем на мировом рынке, но другие страны мира платят гораздо более высокую цену. Им есть дело до проблем проливов не меньше, а то и больше, чем нам», — сказал глава Госдепа.

Ранее бывший помощник действующего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что президент загнал себя в ловушку в ходе развязанной войны с Ираном. Он добавил, что у Трампа есть два варианта действий: либо он возобновляет масштабные военные действия против Тегерана, либо пытается силой разблокировать Ормузский пролив при помощи арабских стран, сохраняя при этом блокаду морских портов.

После провала американо-иранских мирных переговоров в пакистанском Исламабаде Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.