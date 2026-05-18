Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

Слюсарь: Ночью ВСУ попытались атаковать Ростовскую область

В ночь на 18 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Подробности ночного налета на регион сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах», — рассказал чиновник. Он добавил, что пока информация о пострадавших и разрушениях отсутствует и будет уточняться в дальнейшем.

Ранее о работе системы противовоздушной обороны в Таганроге сообщала глава города Светлана Камбулова.