06:55, 18 мая 2026Россия

Раскрыты подробности ночной атаки ВСУ на российский регион

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 18 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Подробности ночного налета на регион сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram.

«Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах», — рассказал чиновник. Он добавил, что пока информация о пострадавших и разрушениях отсутствует и будет уточняться в дальнейшем.

Ранее о работе системы противовоздушной обороны в Таганроге сообщала глава города Светлана Камбулова.

