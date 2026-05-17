22:04, 17 мая 2026Россия

Российский город подвергся атаке беспилотников

Камбулова сообщила о работе ПВО в Таганроге
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Фото: Global Look Press

В Таганроге работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«Внимание — работают силы ПВО», — написала чиновница, призвав местных жителей покинуть открытые участки улиц и сохранять спокойствие. За 15 минут до этого Камбулова сообщала, что существует угроза применения беспилотников по Таганрогу. Более подробная информация пока не поступала.

Ранее Минобороны сообщало, что над российскими регионами было сбито 36 дронов ВСУ за семь часов.

