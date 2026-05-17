Berliner Zeitung: Эксперт Браун призвал Европу наладить отношения с Россией

Исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун заявил, что Европе следует наладить отношения с Россией. Об этом он высказался в интервью газете Berliner Zeitung.

По мнению Брауна, Москва не хочет конфликта с НАТО.

«Я считаю, что Россия, конечно, не хочет конфликта с НАТО. У меня сложилось впечатление, что, как и в прошлом, российская сторона заинтересована в смягчении отношений с Европой и готова идти на компромиссы ради этого. Но следующий шаг теперь должен сделать Запад», — призвал он.

В том же интервью Браун призвал Запад уважать Россию. По его мнению, выстраивание конструктивных отношений с Москвой соответствует интересам Европы.