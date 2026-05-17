23:39, 17 мая 2026Мир

В Ираке обнаружили еще одну секретную базу Израиля

NYT: На западе Ирака обнаружили вторую секретную военную базу Израиля
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mussa Qawasma / Reuters

Ирак более года тайно предоставлял свою территорию для создания двух военных баз Израиля, сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации NYT, израильские военные начали готовить создание одной из баз еще в конце 2024 года. При этом издание отмечает, что США могли не сообщать Ираку о присутствии на его территории военных третьей страны. Раскрытие таких данных способно ослабить влияние Вашингтона в стране.

Кроме того, иракские военные наблюдали за базой на расстоянии и позже запросили у американской стороны дополнительные сведения, но ответа не получили. Еще одно подразделение армии Ирака попыталось приблизиться к объекту, однако попало под обстрел и было вынуждено отойти.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Израиль построил в иракской пустыне секретную военную базу для поддержки своих сил в войне против Ирана. Утверждается, что строительство объекта велось при согласии США. Как рассказали изданию источники, база используется для нанесения авиационных ударов по Исламской Республике.

