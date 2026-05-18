Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:30, 18 мая 2026Мир

Недалеко от границ России начался второй этап учений НАТО

Недалеко от границ России в Финляндии начался второй этап учений НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В Финляндии стартует второй этап сухопутных учений с участием 4,5 тысячи военных из стран НАТО. Маневры проходят недалеко от границы с Россией, пишет РИА Новости.

В маневрах примут участие около 4,5 тысячи военных, в том числе представители Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. При этом данные о количестве техники, задействованной в учениях, не раскрываются.

Ранее Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО. Сообщалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

    В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

    Мужчин предупредили о риске одного заболевания из-за просмотра порно

    Названо число сбитых за неделю над территорией России украинских дронов

    Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

    Немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России»

    На юге Китая произошло землетрясение

    В постсоветской стране начали готовить справки об угрозах от русскоязычных

    Недалеко от границ России начался второй этап учений НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok