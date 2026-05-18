Недалеко от границ России начался второй этап учений НАТО

Недалеко от границ России в Финляндии начался второй этап учений НАТО

В Финляндии стартует второй этап сухопутных учений с участием 4,5 тысячи военных из стран НАТО. Маневры проходят недалеко от границы с Россией, пишет РИА Новости.

В маневрах примут участие около 4,5 тысячи военных, в том числе представители Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции. При этом данные о количестве техники, задействованной в учениях, не раскрываются.

Ранее Сербия провела первые в истории совместные военные учения с НАТО. Сообщалось, что в мероприятиях приняли участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следили наблюдатели из нескольких стран НАТО.