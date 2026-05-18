Популярная певица в прозрачном платье пришла на показ Dior

01:15, 18 мая 2026

Певица Сабрина Карпентер в откровенном платье пришла на показ Dior
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Stefanie Keenan / Getty Images for Christian Dior

Популярная американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном образе посетила показ круизной коллекции Dior 2027 в Лос-Анджелесе. Кадры публикует Page Six.

26-летняя знаменитость вышла в свет в пышном прозрачном платье бледно-желтого оттенка, которое оголяло ее тело. Дополнительную форму наряду придавали крупные желтые и белые цветы, расположенные вокруг бедер. При этом сквозь шифоновую ткань изделия просвечивалось нижнее белье звезды, состоящее из кружевного бюстгальтера и трусов.

В руках Карпентер держала маленькую желтую сумку с декоративным цветком. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон образу.

Ранее в мае популярная певица пришла на афтепати Met Gala без штанов. Знаменитость посетила вечеринку в черно-белом топе Valentino Haute Couture, расшитом пайетками.

