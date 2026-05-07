Популярная певица пришла на афтепати Met Gala без штанов

Певица Сабрина Карпентер в откровенном образе посетила афтепати Met Gala

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер пришла на афтепати Met Gala без штанов. Кадры публикует Page Six.

26-летняя знаменитость посетила вечеринку в черно-белом топе Valentino Haute Couture, расшитом пайетками. Помимо этого, она надела черные капроновые колготки и трусы из аналогичного материала. При этом она отказалась от штанов. Откровенный образ завершила накидка с меховыми рукавами.

В сентябре 2025 года Сабрина Карпентер в ультракоротких шортах снялась для Vogue. Знаменитость предстала на одном из размещенных снимков в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера и ультракоротких шортов, украшенных поясом.