10:50, 24 сентября 2025Ценности

Сабрина Карпентер в ультракоротких шортах снялась для Vogue

Американская актриса Сабрина Карпентер в ультракоротких шортах снялась для Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @vogueitalia

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в ультракоротких шортах снялась для Vogue Italia. Соответствующие кадры появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

26-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных снимков в черном комплекте, состоящем из бюстгальтера и ультракоротких шортов, украшенных поясом. Помимо этого, звезда надела туфли-лодочки на высоких каблуках. Образ завершили укладка и макияж.

Ранее в сентябре Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику. Знаменитость выступила на церемонии вручения премии VMA 2025 в сияющем нижнем белье, декорированном стразами и бахромой.

