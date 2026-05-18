Российский военкор сообщил о прилетах в Одессе

Военкор Котенок сообщил о прилетах и взрывах в Одессе

Российский военкор Юрий Котенок в Telegram-канале сообщил о прилетах и взрывах в Одессе.

«Мощные взрывы в Одессе. Противник сообщает об активности "Гераней" в небе над городом и прилетах в районе морского порта», — отметил он.

Военблогер Борис Рожин со ссылкой на местные паблики опубликовал кадры, на которых видно пламя и поднимающийся столб дыма.

По информации украинского Telegram-канала «Общественное», взрывы также произошли в Кривом Роге и Днепропетровске.

Ранее советник главы Минобороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации изменили тактику нанесения ударов по Украине.

