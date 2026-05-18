Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

По данным журналистов, с 11 по 17 мая под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешли пять населенных пунктов. Среди них — в Харьковской области, по одному в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении. До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР.