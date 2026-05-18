Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:51, 18 мая 2026Россия

Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

РИА Новости: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Российские военные за минувшую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

По данным журналистов, с 11 по 17 мая под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешли пять населенных пунктов. Среди них — в Харьковской области, по одному в Запорожской области и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ вышли к селу Пискуновка на славянско-краматорском направлении. До этого Минобороны России сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кривая Лука в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России рассказали о следующем раунде переговоров с Украиной

    В Израиле начал действовать закон о смертной казни для террористов

    В России раскритиковали нейтралитет Швейцарии

    Мужчин предупредили о риске одного заболевания из-за просмотра порно

    Названо число сбитых за неделю над территорией России украинских дронов

    Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне СВО

    Немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России»

    На юге Китая произошло землетрясение

    В постсоветской стране начали готовить справки об угрозах от русскоязычных

    Недалеко от границ России начался второй этап учений НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok